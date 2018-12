Ontslag van de regering: “Situatie van onzekerheid die ondernemers verafschuwen” ADN

18 december 2018

22u27

Bron: Belga 1 Het VBO betreurt ten zeerste dat met het ontslag van de regering-Michel een politieke situatie van onzekerheid is aangebroken. Ondernemers en investeerders “verafschuwen” dat, luidt de reactie van topman Pieter Timmermans. “Dit valt danig te betreuren.” Zelfstandigenorganisatie NSZ hoopt dat zo snel mogelijk orde geschapen wordt uit de chaos.

De niet-afhandeling van dossiers zoals de arbeidsdeal is voor de werkgeversorganisatie VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) een gemiste kans. "Heel wat dossiers waren bijna rond en wachtten op hun goedkeuring in plenaire zitting. Hoe het nu verder moet, is koffiedik kijken", zegt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. Het VBO zal de situatie de komende dagen verder opvolgen.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen betreurt eveneens dat er onzekere economische maanden aanbreken voor een miljoen Belgische ondernemers, zo luidt de reactie. Ook het NSZ wijst erop dat het werk nog niet af was, met verschillende economische en ondernemersdossiers. “Meer dan ooit heeft onze economie nood aan ondernemersvertrouwen om terug met zijn allen vooruit te gaan”, dixit NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Hopelijk scheppen onze politici zo spoedig mogelijk orde in de chaos, stilstand is achteruitgang.”