Ontroerend: zus schenkt terminale Bram nog één onvergetelijke herinnering

Sven Van Malderen

21 januari 2020

23u35

16

Bram is papa van twee kindjes en zot van muziek. Helaas is de dertigjarige muziekfanaat ook dodelijk ziek en daarom wilde zijn zus Lien hem nog één onvergetelijk cadeau geven. Dankzij de hulp van Linde Merckpoel is ze daar met verve in geslaagd.