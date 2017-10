Ontroerend: zoontjes vertellen waarom Sergio Herman zo'n lieve papa is 12u25

Bron: vtmnieuws.be 0 vmma Als sterrenchef is Sergio Herman niet veel thuis. Daarom polste Evi Hanssen in 'Het Heilig Huis van Hanssen' bij Joe naar zijn papa-skills. "Ik ben wel een gemakkelijke papa, ik laat veel toe", biechtte Sergio al lachend op in de uitzending.

"Het is soms ook wel een soort compensatie denk ik van er niet veel te zijn en daardoor vind ik alles maar goed. Ellemieke is wel streng, vooral op snoep en gezond eten. Als ik dan kook en Ellemieke is er niet, dan vraag ik altijd wat ze willen. 9 van de 10 keer is dat dan toch frieten, dus ze profiteren er wel van."

Zijn zoontjes profteren dan wel van hun papa, maar ze vinden hem vooral ook een ongelooflijk lieve papa. "Papa is de leukste papa die er is omdat hij zo lief is en als mama weg is mogen wij altijd veel snoepen. Dat is wel leuk. En hij laat ook wel veel scheetjes", vertelden Zenna en Noah.

Gert Verhulst hielp Sergio door moeilijke periode na verlies zoontje

2017 was een jaar met veel hoogtes voor topchef Sergio Herman, maar ook met diepe dalen: hij verloor zowel zijn zoontje als zijn vader. Na het verlies van zijn zoontje is hij wel heel snel terug beginnen werken voor Mijn Pop-uprestaurant. "The show must go on. Dat gevoel had ik wel", vertelde hij aan Evi Hanssen. "Ellemieke is een paar weken weggegaan en ik moest mijn restaurant AIRrepublic openen en ik zat met opnames, dus ik ben eigenlijk gewoon doorgegaan.Er open over praten heeft mij wel geholpen in het verwerkingsproces."

Gert Verhulst had ook hele mooie woorden over voor Sergio: "Wat ik mij herinner uit de samenwerking voor Mijn Pop-uprestaurant is dat wij ontzettend veel en hard gelachen hebben tijdens de opnames. De tranen rolden soms over onze wangen van het lachen. Ook op de momenten waarop hij het privé iets moeilijker had, is hij toch met die opnames blijven doorgaan. Hij heeft mij toen gezegd dat hij sinds lang voor het eerst terug kon lachen en dat heeft mij heel erg ontroerd."

Sergio verklapt titel nieuw VTM-programma én één van de gasten

Sergio Herman verklapte de programmatitel van zijn nieuw VTM-programma: 'La Mama'. Met een aantal bekende Vlamingen zal Sergio herinneringen ophalen aan het favoriet gerecht van hun mama. Dat wordt gepimpt en met veel liefde en respect aan mama geserveerd. "Je hebt altijd een jeugdherinnering aan vroeger: hoe je moeder vroeger thuis kookte, wat ze klaarmaakte, wat zo lekker was. Daar ben ik naar op zoek in La Mama", vertelde Sergio.

Evi had meteen ook een nieuwtje te vertellen: "Ik mag het nu verklappen: wij gaan samen ook koken en wij gaan een gerecht maken van mijn mama." Evi zal dus al zeker te gast zijn in het nieuwe programma van Sergio, dat later dit najaar bij VTM te zien is. Ze had alvast een tip voor Sergio: "Maak je borst maar al nat, want mijn mama kookte niet zo per se heel lekker, maar vooral heel, heel, heel veel. Grote schalen, grote hoeveelheden, denk daar maar aan."