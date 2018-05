Ontplofte granaat beschadigt 8 huizen en 13 voertuigen in Houthalen-Helchteren TT RTZ HA

07 mei 2018

08u14

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 23 Er heeft vannacht een ontploffing plaatsgevonden op het Riddersplein in Houthalen-Helchteren. Daarbij raakten verschillende voertuigen en woningen beschadigd, meldt b urgemeester Alain Yzermans. Uit de eerste onderzoeksresultaten van ontmijningsdienst DOVO blijkt dat een ontplofte granaat de zware materiële schade heeft veroorzaakt.

"Om 3.23 uur kwam er een melding binnen in de noodcentrale van de politie dat er een ontploffing was geweest op het Riddersplein in Tenhout", zegt burgemeester Yzermans. Bij de ontploffing vielen geen gewonden, maar raakten wel dertien auto's en acht woningen beschadigd. De politie en brandweer waren snel ter plaatse.

Uit de eerste resultaten blijkt dat de schade werd veroorzaakt door een ontplofte granaat, zo meldt het Limburgse parket. "De politie, onder leiding van het parket van Limburg, onderzoekt de zaak. De gemeentelijke veiligheidscel CCGEM kwam kort samen om de situatie op te volgen."

Benadeelden kunnen op het nummer 0498 - 93 68 85 terecht voor meer informatie.