Ontploffing in Oostakker: 10-jarig kind overleden

20 juni 2018

Een kind van 10 jaar is deze avond om het leven gekomen na een gasexplosie in Oostakker, bij Gent. De explosie deed zich voor rond 20u30 in het poolhouse achter een woning. De precieze omstandigheden zijn nog niet gekend.