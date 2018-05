Ontploffing in loods in Poelkapelle, eigenaar zwaargewond afgevoerd

09 mei 2018

In de Wulverstraat in Poelkapelle heeft er zich rond 11 uur een ontploffing voorgedaan in een loods in opbouw van een voederbedrijf. De eigenaar is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De man was in de loods aan het werk aan een installatie in opstart.