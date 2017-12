Ontploffing in elektriciteitscabine op Flageyplein, circus geëvacueerd LB

18u53

Bron: Belga 2 Huge #explotion place #flagey caused by electricity generator pic.twitter.com/0W0uIiLbs2 Umberto Di Pasquo(@ UmbertoDP) link Op het Flageyplein in Brussel heeft zich een ontploffing voorgedaan in een hoogspanningscabine. Dat meldt de Brusselse lokale politie. Het gaat om een cabine die tussen de tent van het circus Bouglione en de Flagey-parking stond. De explosie heeft geen slachtoffers gemaakt maar er liggen wel brokstukken op het plein. De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. Brandweer en hulpdiensten zijn ter plaatse. De 300 bezoekers van het circus, personeelsleden van de gemeente Elsene, werden geëvacueerd.

"De parking is afgesloten voor iedereen, zowel de in- als de uitgangen", zegt politiewoordvoerster Ilse Van De Keere. "Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. De hulpdiensten zijn ter plaatse en er wordt gewacht op de tussenkomst van de bevoegde diensten. Het incident heeft geen impact op het verkeer op het plein of in de omgeving."

Op het moment van de explosie was in de circustent een voorstelling bezig voor het personeel van de gemeente Elsene.

"Door de explosie viel het licht uit in de circustent", zegt de burgemeester van Elsene, Dominique Dufourny. "De 300 aanwezigen zijn dan ook geëvacueerd. De ontploffing heeft evenwel geen enkel gevolg gehad voor de stroomtoevoer naar de winkels en horecazaken op het plein."

Volgens Thomas Bimson, afgevaardigd bestuurder van de Indigo Groep, die eigenaar is van de ondergrondse parking op het Flageyplein, heeft de explosie ook geen gevolgen voor de parking zelf.

"Het gaat om een technisch probleem met de hoogspanningscabine die stroom levert voor de bovengrondse activiteiten. We hebben geen gevolgen ondervonden van de explosie en beschikken bovendien ook over een autonome generator."