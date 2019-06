Ontmoeting tussen PS en PVDA/PTB wordt dovemansgesprek tvc

11 juni 2019

21u42

Bron: Belga 3 De tweede ontmoeting tussen PS en PVDA met het oog op de vorming van een Waalse regering is uitgemond in een dovemansgesprek. De communistische partij heeft het steevast over een communicatiestrategie van de PS, terwijl de Franstalige socialisten uithalen naar een extreemlinkse partij die haar verantwoordelijkheid niet wil nemen.

"We willen een breuk met het verleden. Het is niet goed begonnen", vatte PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw het samen, na afloop van de vergadering om 19.30 uur. "De discussie draaide rond drie heel algemene thema's, zonder dat de PS echt iets in vraag stelde." Hij kondigde aan dat zijn partij intern de koppen bijeen zal steken, "maar ik denk niet dat men te veel op PVDA moet rekenen om bij te dragen" aan een meerderheid.

We hebben vandaag geprobeerd over de toekomst te praten, terwijl PVDA het constant over het verleden heeft Elio Di Rupo

Normaal gezien ontmoeten de twee partijen elkaar opnieuw donderdag. "We hebben voorgesteld elkaar donderdag in Namen opnieuw te spreken. We behouden die uitnodiging", ondanks de houding van PVDA, verzekerde PS-voorzitter Elio Di Rupo. "We hebben vandaag geprobeerd over de toekomst te praten, terwijl PVDA het constant over het verleden heeft. We hebben onderhandeld en er zijn verschilpunten, maar we zijn allemaal hier om oplossingen te vinden", op voorwaarde dat "PVDA bereid is zijn verantwoordelijkheid te nemen".

