Ontmijningsdienst ter plaatse in Luik

26 maart 2018

22u00

In het Luikse Bressoux is maandagavond de avenue Joseph Merlot afgesloten voor het verkeer, in het kader van een gerechtelijk dossier. Dat meldt de Luikse politie. Ook de ontmijningsdienst is ter plaatse.