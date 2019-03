Ontmijningsdienst rukt uit voor kunstwerk KVE

31 maart 2019

18u34

Bron: Belga 0 In het Luikse Stavelot-Malmedy is de ontmijningsdienst deze ochtend moeten uitrukken voor een bomalarm. Voorbijgangers hadden een verdacht voertuig gesignaleerd. Er hingen draden uit het voertuig en binnenin waren vreemde dozen en vuilniszakken te zien.

De gerechtelijke federale politie en de ontmijningsdienst werden opgetrommeld en de wagen werd uit veiligheidsoverwegingen gedemonteerd. De ontmijningsdienst vond niks alarmerends. Het materiaal in de wagen deed vooral denken aan feestartikelen.

De eigenaar van de wagen, een Engelsman, werd ondervraagd. Wat bleek? De man is in België voor een kunstenfestival in Brussel en zijn wagen is één van de kunstwerken.