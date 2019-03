Ontmijningsdienst laat tweede explosief Antwerpen-Noord gecontroleerd ontploffen Patrick Lefelon TT

18 maart 2019

06u22

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, VTM NIEUWS 155 In de De Pretstraat, vlak bij het Sint-Jansplein in Antwerpen-Noord, is vannacht een springtuig ontploft. Een tweede explosief ging niet af. De veiligheidsdiensten sloten de straat vanmorgen af, waarna ontmijningsdienst DOVO het explosief gecontroleerd heeft laten ontploffen.

Rond 7.15 uur liet DOVO het springtuig met een stevige dreun ontploffen. Een explosievenhond doorzoekt de buurt nu opnieuw om zeker te zijn dat er zich geen explosieven meer bevinden.

Het niet ontplofte explosief lag onder een auto en werd door DOVO onder het voertuig vandaan gehaald. De ontmijningsdienst liet het in het midden van de straat gecontroleerd tot ontploffing brengen. Om veiligheidsredenen werd het afgedekt met autobanden, waarna de brandweer er zandzakken over legde. Bewoners werd gevraagd achterin hun woning te blijven.

Het eerste springtuig ontplofte rond 4 uur vannacht. Een auto raakte zwaar beschadigd, een vijftal andere liepen lichte schade op. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie onder controle te houden, want uit een van de beschadigde wagens zou brandstof lekken.

Park Spoor Noord

De explosie deed zich voor vlak bij Park Spoor Noord, waar tien dagen geleden al granaten ontploften in de Dijlestraat. In de Rupelstraat en Biekorfstraat, ook twee straten in de buurt, brandden twee dagen daarvoor ook al auto's uit, en nog maar enkele dagen geleden werden er nog nepgranaten gevonden. Rond die eerdere feiten loopt nog een onderzoek dat zich onder meer focust op mogelijke linken met het drugsmilieu. Daarin zouden ook al arrestaties hebben plaatsgevonden, maar het parket communiceert voorlopig niet over de zaak.

Antwerpen was de voorbije jaren al tientallen keren het decor van soortgelijke incidenten die kaderden in drugsgerelateerd geweld. Het is niet bekend of ook ditmaal de motieven in het drugsmilieu moeten worden gezocht.

Lees ook: Drugsoorlog in Antwerpen, deel twee: 322 kilo cocaïne kwijtspelen? Dat pikt een drugsbaron niet

Bekijk ook: