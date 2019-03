Onthutsende Pano-reportage: undercoverredactrice al snel gecontacteerd door 7 tienerpooiers kv

20 maart 2019

22u21

Bron: Pano, Belga 1 De aflevering van Pano wijdde zich vanavond aan tienerprostitutie en de manier waarop pooiers meisjes in hun web weten te strikken. Uit de reportage blijkt dat jonge meisjes op internet al erg snel belaagd kunnen worden door mannen met slechte bedoelingen.

Pano wilde zelf testen hoe snel meisjes opduiken op de radar van tienerpooiers. Een redactrice deed zich voor als de zestienjarige Emma en registreerde zich op Tinder. Al snel kreeg ze aandacht van tientallen volwassenen mannen, die vaak al snel de communicatie proberen te verleggen naar Snapchat, waar berichten al na enkele seconden weer verdwijnen.

In minder dan twee weken tijd bieden zeven mannen zich aan om ‘Emma’ “op de markt te brengen”. Ze skypet met een van de pooiers die aanbiedt om klanten voor haar te ronselen en belooft haar uiteindelijk op een website te zetten.



Het komt tot een ontmoeting op een Antwerps terras, waar ‘Emma’ geïnformeerd wordt over de tarieven. Hij stelt een minimumtarief van 80 euro voor, maar gemiddeld gaat het om 120 à 130 euro per klant. Daarvan strijkt hij er 20 op, zij 100, belooft de tienerpooier. Hij raadt haar aan om nooit haar leeftijd aan de klant te vertellen en stelt voor om samen een ritje te gaan maken. ‘Emma’ kan met een smoesje worden weggelokt.

Ronseling

Toch worden niet alle slachtoffers online geronseld, zo blijkt. Vaak worden andere meisjes ingeschakeld om leeftijdsgenootjes te overhalen om zich in de prostitutie te begeven.



Ook meisjes die opgevangen worden in centra waar ze veilig moeten zijn voor hun pooiers, leren tegelijkertijd lotgenoten kennen en breiden op die manier hun netwerk uit. Wanneer ze uit de instelling komen, zoeken ze contact met elkaar en met elkaars netwerk via sociale media.

Uiteindelijk is het een klik die je in je hoofd maakt. Jennifer

Technieken

Stefanie en Jennifer (schuilnamen) getuigen in de aflevering over de veelgebruikte technieken van tienerpooiers. Zo werden ze op een kwetsbaar moment in hun jeugd in de val gelokt door mannen die misbruik maakten van de situatie. Drank en drugs moeten de meisjes gewilliger maken. “Uiteindelijk is het een klik die je in je hoofd maakt”, zegt Jennifer. Zij belandde op amper dertienjarige leeftijd in de tienerprostitutie en ontving meerdere klanten per dag. Die kregen maximaal 20 minuten: één minuut langer en Jennifer kreeg zware klappen van haar pooier. Maar ze was, zoals veel andere slachtoffers, verliefd op hem. Hij vertelde haar dat haar prostitutiewerk uit financiële nood was. “Maar hij wilde gewoon een nieuwe auto”.

Als ik terugkijk, vind ik het gewoon degoutant. Stefanie

Stefanie, die haar hele leven al zwaar gepest wordt, belandde op vijftienjarige leeftijd in de klauwen van rapper Moreno, een tienerpooier die ondertussen werd gevat. Ze was een fan, stuurde hem een berichtje en al snel volgde een afspraakje. Hij nam haar mee naar een hotelkamer en dwong haar tot seks. Moreno stelde haar op een later tijdstip, in het gezelschap van andere meisjes, voor om in de prostitutie te stappen.Ze weigerde en liep weg, maar belandde later bij een andere pooier die haar wel dwong: hij werd steeds agressiever. Uiteindelijk kon ze ontkomen, wanneer ze bij haar eerste klant in de wagen stapte en hem vertelde dat ze dit onder dwang moest doen. “Ik schaam me voor alles wat er is gebeurd, ook met mij. Ik schaam mezelf in de plaats van die mannen en die jongens die zich moeten schamen. Als ik terugkijk, vind ik het gewoon degoutant”, aldus Stefanie.

Vooral in Antwerpen

De aanpak van tienerpooiers is een “absolute prioriteit” voor justitie, politie en hulpverlening, zeggen federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) in een reactie op de reportage.

Volgens Geens en Vandeurzen blijkt uit de cijfers dat tienerpooiers vooral actief zijn in Antwerpen. “Een rondvraag bij referentiemagistraten in februari 2019 leert dat voor de provincie Antwerpen in 2018 een 30-tal dossiers werden onderzocht door de politiediensten, waarvan een aantal nog lopende. Daarvan zijn er vijf vonnissen geveld. Voor 2019 betreft het zeventien strafonderzoeken, zowel nieuw geopende dossiers als lopende dossiers van 2018", klinkt het.

De jonge slachtoffers hebben vooral nood aan langdurige bescherming, veiligheid en therapie op maat. Dat aanbod is vandaag zo goed als onbestaand. John Crombez, sp.a

Crombez: “Faling van justitieel apparaat”

Voor sp.a-voorzitter John Crombez, die zelf een aantal slachtoffers van dichtbij opvolgde, maakt de Pano-uitzending opnieuw duidelijk “dat ons justitieel apparaat faalt” als het gaat over de vervolging van tienerpooiers. “De slachtoffers begrijpen echt niet dat de daders zo snel terug vrijkomen. Er is geen uniform vervolgingsbeleid en justitie springt veel te laks om met de strafuitvoering. Een uniforme en harde aanpak van tienerpooiers is een belangrijk deel van de oplossing”, zegt Crombez. “Daarnaast hebben de jonge slachtoffers vooral nood aan langdurige bescherming, veiligheid en therapie op maat. Dat aanbod is vandaag zo goed als onbestaand.”