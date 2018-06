Onthult Marc de Bel de vindplaats van ‘De rechtvaardige rechters’ in nieuw boek? kg

06 juni 2018

08u19

Bron: Radio 1 7 Marc de Bel doet naar eigen zeggen binnenkort één van de grootste mysteries in België uit de doeken: de verdwijning van ‘De rechtvaardige rechters’. De auteur beweert dat hobbyspeurder Gino Marchal erin geslaagd is om de locatie van het gestolen paneel te achterhalen. De zoektocht én de oplossing beschrijft de Bel in zijn nieuwe fictieroman. Zijn beweringen trekken ook de aandacht van het Gentse stadsbestuur dat volgende week met het duo samen gaat zitten.

Voor de duidelijkheid: het gaat niet enkel om een promostunt voor zijn laatste werk, verklaart Marc de Bel tijdens een interview op Radio 1. “Onrechtstreeks is dat wel zo, natuurlijk. Maar dit is geen gezever. De theorie van Gino [Marchal] is onderbouwd. Alle stukjes van de puzzel passen in elkaar.”

Daarvoor deed Marchal een beroep op hulp van het parket, en informatie die hij verzamelde uit de brieven van Arsène Goedertier, die het paneel in de jaren 30 gestolen zou hebben. Zijn zoektocht en uiteindelijke uitkomst worden belichaamd door de fictieve personages in de roman ‘De veertiende brief’. Volgens de Bel zou een lezer effectief aan de slag kunnen gaan met het boek als leidraad. "Op het einde van het boek wordt verteld waar Goedertier 'De rechtvaardige rechters' heeft verstopt", aldus de Bel.

Vooraleer het boek uitkomt, wil Gents burgemeester Daniël Termont (sp.a) het fijne weten van de beweringen. Het stadsbestuur zal de Bel en Marchal volgende week aan de tand voelen.

Of de schrijver zelf al het paneel heeft opgezocht, wil hij niet zeggen. “Ik heb beloofd aan Gino om het niet te vertellen”, klinkt het.