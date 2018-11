Onthoofde man in Terhulpen nog niet geïdentificeerd; zes maanden geleden overleden mvdb

15 november 2018

19u47

Bron: Belga 0 De man van wie het hoofd gisteren en de rest van het lichaam vandaag waren gevonden in Terhulpen (La Hulpe) , is nog niet geïdentificeerd, luidt het bij het Waals-Brabantse parket.

Volgens de procureur worden de resultaten van de lijkschouwing verwacht tegen het begin van volgende week. "DNA-stalen zullen worden genomen om de identiteit van het slachtoffer te proberen achterhalen." Er zijn twee mogelijkheden: ofwel is het DNA bekend bij de politie, ofwel hebben naasten DNA-gegevens afgestaan bij een eventuele melding van een vermissing. "Anders wordt het moeilijk te weten over wie het gaat.”

Het waren de eigenaars van het terrein langs de Avenue Ernest Solvay die gisternamiddag het hoofd aantroffen, toen ze waren langsgekomen met potentiële kopers. Ze verwittigden meteen de politie, die het terrein doorzocht maar in eerste instantie niets anders kon vinden.



Deze ochtend keerden de speurders terug naar het terrein met een ploeg van het Disaster Victim Identification (DVI) van de federale politie en speurhonden. Niet veel later vonden ze ook de rest van het lichaam. Volgens een wetsdokter gaat het om een man van in de vijftig die ongeveer zes maanden geleden overleed. "De voorbije maanden is er geen enkele verdwijning gemeld die met deze persoon overeenkomt", zei procureur des Konings Jean-Claude Elslander eerder al.