Onthaalmoeder redt het leven van de kleine Samia Redactie

12 november 2018

Een kindje dat het bewustzijn dreigt te verliezen is de nachtmerrie van elke onthaalmoeder. Maar toen het de kleine Samia (6 maanden) donderdag overkwam, deed Martine Gers uit Westmalle wat een professional hoort te doen: niet panikeren en het noodnummer bellen.

Yana Yassmin Bimouhen, de mama van Samia, werd snel opgebeld en was net op tijd om haar dochtertje in de ambulance te begeleiden. "Ik moest van de ambulanciers tegen Samia blijven praten, zodat ze niet zou flauwvallen", vertelt Yana. "Ik was zo bang dat ze dood zou gaan. Die rit naar het ziekenhuis was verschrikkelijk. Maar dankzij Martine en de dokter kon Samia gered worden. Ik ben hen zo dankbaar." Martine zelf beschouwt haar tussenkomst intussen niet als een heldendaad, want onthaalmoeders worden ervoor opgeleid. "Maar toch. Toen de hulpdiensten vertrokken waren, ben ik toch even gaan zitten om te bekomen." Met Samia gaat het intussen goed, al moet ze nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven. (PLA)