Onthaalmoeder die baby door elkaar schudde krijgt 2 jaar met uitstel: "Eline (8) is blind en kan niet spreken. Ze is een baby gebleven"



04 juni 2018

10u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 De 64-jarige onthaalmoeder Viviane V.N. uit Kapellen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar, met uitstel. Na een lijdensweg van acht jaar weten de ouders van Eline eindelijk dat hun kindje hevig is dooreengeschud door Viviane V.N. De gevolgen zijn dramatisch: Eline is nu acht jaar. Zij kan niet rechtzitten, is blind, kan niet spreken, eet enkel sondevoeding. "Ze kan enkel lachen en schreien, ze is een baby gebleven."

Baby Eline was 7 maanden oud toen zij op 12 januari 2010 door haar ouders werd afgezet bij onthaalmoeder Viviane V.N. in Kapellen. In de loop van de voormiddag kreeg Kind & Gezin een telefoontje van Viviane V.N. dat er iets mis was. De verantwoordelijke ging langs en verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. Een MUG-arts reanimeerde Eline. Onderzoek in het ziekenhuis wees op bloedingen in de ogen en op een zwaar hersenletsel.

Het ziekenhuis lichtte het parket in, omdat er vermoedens waren van het 'shaken baby-syndroom'. Viviane V.N. ontkende dat ze met Eline geschud had. Het gerechtelijke onderzoek duurde uiteindelijk bijna acht jaar. Een wetsdokter, twee kinderneurologen en uiteindelijk een college van deskundigen bogen zich over het dossier.

Wij zullen onze dochter nooit meer terugkrijgen Ouders Eline

Volgens de rechtbank die vandaag uitspraak deed, is alle twijfel van de baan. “Het college heeft alle andere mogelijke oorzaken uitgesloten. Ongelukken zoals een val naast een verzorgingskussen kunnen het zware hersenletsel bij Eline nooit veroorzaakt hebben. De enige mogelijke verklaring blijft het hevig dooreenschudden, met het shaken baby-syndroom tot gevolg.”

50.000 euro

De rechtbank veroordeelde de 64-jarige onthaalmoeder tot 2 jaar cel met uitstel. Zij moet een voorlopige schadevergoeding van 50.000 euro aan de nu 8-jarige Eline betalen. Een wetsdokter moet verder advies geven over de definitieve vergoeding voor de blijvende fysieke en mentale schade.

De ouders van Eline reageerden na de uitspraak met een verklaring via hun advocaten Astrid Helmer en Ria Hens: "Wij zijn tevreden daar er eindelijk een uitspraak is. Het heeft enorm lang geduurd. De onthaalmoeder heeft 8 jaar lang geprobeerd om het gerecht op een dwaalspoor te zetten. Tegen deze gerechtelijke lijdensweg zagen wij op maar wij moesten het doen voor onze dochter. Eline was een perfect gezond kind toen zij bij de onthaalmoeder aankwam. Wat zij met onze dochter gedaan heeft, heeft onze wereld doen instorten. De gevolgen ondervinden wij tot vandaag. Wij zullen onze dochter nooit meer terugkrijgen."