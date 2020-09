Ontgoocheling over Septemberverklaring: "Vlaamse veerkracht, maar niet voor mensen met een handicap” Sp.a: "0 euro extra voor de wachtlijsten is onbegrijpelijk” HAA

29 september 2020

14u45

Bron: Belga 14 De vzw Onafhankelijk Leven reageert ontgoocheld op de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. Minister-president Jan Jambon (N-VA) beloofde daarin een versnelde aanpak van de wachtlijst voor personen met een handicap. "Maar het realiseren van die belofte zien wij niet in de cijfers”, betreurt directeur Dave Ceule.

"We gaan ook de voorziene verhoging van middelen tegen de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg versnellen", zo zei minister-president Jan Jambon (N-VA) gisteren in zijn Septemberverklaring. Maar het blijft voorlopig onduidelijk op welke manier en met hoeveel extra middelen die wachtlijsten zullen worden aangepakt.

Cijfers

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) suggereerde in ‘Villa Politica’ dan weer dat middelen voor de sector die pas later in de legislatuur voorzien waren, "naar voor getrokken worden". Daarnaast zou ook een deel van het budget dat voorzien is voor het sociaal akkoord in de zorgsector (286 miljoen euro, op termijn oplopend tot 525 miljoen euro) naar de wachtlijsten kunnen gaan.



“Maar wij zien geen extra middelen in de cijfers", zegt Dave Ceule, directeur van de vzw Onafhankelijk Leven, in een reactie aan Belga. "Van het relanceplan van 4,3 miljard euro gaat er niets naar de wachtlijsten. We hebben aan het kabinet van minister van Welzijn Wouter Beke om meer uitleg gevraagd, maar voorlopig nog geen antwoord gekregen", klinkt het.

Voor deze regering en voor deze minister zijn de wachtlijsten geen prioriteit Dave Ceule, directeur van de vzw Onafhankelijk Leven

Na de recente ‘Pano’-reportage over de wachtlijsten trok de sector nog eens aan de alarmbel. De vzw Onafhankelijk Leven doet dat nu opnieuw. “Op deze manier gaan de wachtlijsten blijven en ze gaan aangroeien. Voor deze regering en voor deze minister zijn de wachtlijsten geen prioriteit. Men heeft aanvaard dat ze er zijn en het is duidelijk dat men er niets aan wil doen", aldus Ceule. “Men heeft het over Vlaamse veerkracht, maar dan toch niet voor personen met een handicap.”

“Grote woorden”

Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde vindt het een goede zaak dat de regering de middelen voor personen met een handicap versneld wil inzetten. Maar ook hij hoopt nog op een bijkomende inspanning van de regering in de strijd tegen de wachtlijsten. "Ik hoop dat een deel van het budget voor het sectoraal akkoord naar de afbouw van de wachtlijsten kan gaan", aldus Vande Reyde.

Ook sp.a-parlementslid Hannes Anaf treedt de kritiek van Onafhankelijk Leven bij: “De Vlaamse regering investeert fors in andere zaken en belooft middelen vooruit te schuiven, maar heeft 0 euro extra veil voor het wegwerken van de wachtlijsten. Dat is onbegrijpelijk, zeker na de grote woorden die vorige week (na de Pano-reportage over de wachtlijsten, red.) door zowel de minister als de meerderheidspartijen CD&V en Open Vld zijn uitgesproken.”

350 à 400 miljoen euro

Volgens Anaf zou een investering van 350 à 400 miljoen euro al kunnen helpen om de volledige wachtlijst voor de groepen met de hoogste noden weg te werken. Zo’n investering zou bovendien ook helpen om de druk van de ouders en mantelzorgers te verlichten en ze zou ook jobs creëren.

Minister Beke strooit met beloftes, maar de noden zijn zeer groot en de realiteit is dat je een euro kan je maar 1 keer kan uitgeven Hannes Anaf, sp.a-parlementslid

Over de belofte die minister Beke gisteren deed, is men bij sp.a sceptisch. “De minister heeft nu 525 miljoen. De rusthuizen vragen voor hun personeel 1,2 miljard. De wachtlijst wegwerken kost ook minstens 1 miljard. Er zijn noden in de jeugdhulp, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, en de coronacrisis heeft getoond dat ons preventief gezondheidsbeleid niet werkt”, zegt Anaf.

“De minister strooit met beloftes, maar de noden zijn zeer groot en de realiteit is dat je een euro kan je maar 1 keer kan uitgeven. Het kan toch echt niet de bedoeling zijn om het zorgpersoneel en de zorgvragers tegen elkaar uit te spelen”, besluit de sp.a’er.

