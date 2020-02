Ontevreden landbouwers strijken met 150 tractoren neer in Europese wijk HLA

20 februari 2020

16u17

Bron: Belga 1 In de Europese wijk van Brussel zijn donderdag 150 tractoren en enkele honderden ontevreden landbouwers neergestreken uit protest tegen de inkomenssteun die ze dreigen te verliezen. De landbouwers eisen dat het huidige voorstel van de Europese meerjarenbegroting dat nu op tafel ligt, wordt aangepast.

Het protest van de boeren wordt gedragen door de Waalse landbouwfederatie FWA, de Fédération des Jeunes Agriculteurs en ook de Vlaamse delegaties van de Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en de jonge boeren van de Groene Kring. Ze zijn het er niet mee eens dat in de Europese meerjarenbegroting die nu voorligt de directe inkomenssteun met 5 procent afneemt en de steun voor plattelandsontwikkeling 15 procent lager zou liggen. Tegelijkertijd krijgen de Belgische landbouwers ook te maken met de externe convergentie.

"Dat is een verschuiving van de middelen van west naar oost, van de oude naar de nieuwe lidstaten. Er gaat bij ons een bijkomend stuk van af, bovenop de geplande daling", zegt Hendrik Vandamme van het ABS. "Daardoor loopt het verlies voor de Belgische boeren op tot 11 procent", vult Sonja De Becker van de Boerenbond aan.

Bovendien vrezen de landbouwers dat het gat dat de brexit achterlaat niet opgevuld wordt. Daarnaast is er de Green Deal, want ook daarbij wordt uitdrukkelijk naar de landbouwsector gekeken. Deze opeenstapeling van verliezen en willen de Belgische boeren voorkomen.

Om die boodschap duidelijk te maken, zakten ze met ongeveer 150 tractoren af naar de Europese wijk, in de buurt van het Schumanplein. De Boerenbond organiseerde er een symbolische "lunch van de toekomst". Twee kelners presenteerden er een stolp met daaronder helemaal niets.

(lees verder onder de foto)

"De boodschap is dat een investering in een sterk Europees landbouwbudget een investering is in de toekomst. Dat is een investering in de zekerheid dat onze bevolking ook in de toekomst kan blijven rekenen op kwaliteitsvolle voeding, die lokaal geproduceerd wordt aan de hoogste normen ter wereld", zegt De Becker.

Steun van Vlaamse regering

Tijdens het protest kregen de landbouwers ook het bezoek en de steun van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) en haar partijgenoot en Europees parlementslid Kris Peeters (CD&V). "De beste maatregel die je voor het klimaat kan nemen, is een sterke, veerkrachtige, klimaatvriendelijke landbouw dicht bij de deur. Het is mijn opdracht als Vlaams minister van Landbouw om daarvoor te zorgen. Het totale budget dat Europa spendeert voor Vlaanderen aan landbouw mag daarom niet dalen", zei Crevits. "Vanuit onze Europese fractie zullen we duidelijk stellen dat het landbouwbudget niet mag dalen. Ik ben er bovendien van overtuigd dat het Vlaamse voorbeeld van de detaillandbouw in Europa gevolgd moet worden", zei Peeters.

Voor de landbouwers is de steun van de Vlaamse regering een eerste stap in de goede richting die nu doorgetrokken moet worden. "Op die manier wordt een duidelijk signaal gegeven dat de Vlaamse regering achter onze eisen staat. Ik hoop dat haar boodschap blijft opgepikt worden door de federale regering en zo kan doorgaan tot in de Europese top", aldus Vandamme.