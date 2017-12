Onstuimig weer in het vooruitzicht: winterse buien en gevaarlijke ijsplekken, veel regen en wind

ADN

18u05

Bron: Noodweer Benelux 6 Belga Na een tijdelijke rustpauze in het onstuimige weerbeeld, moeten we morgen en in het weekend opnieuw rekening houden met veel regen en wind. "We bevinden ons in de buurt van een actieve straalstroom, waardoor depressies geregeld naar de Benelux worden gestuwd", aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

Komende uren moeten we rekening houden met dalende temperaturen richting het vriespunt. In de nacht van donderdag op vrijdag kan er lokaal nachtvorst ontstaan met gevaar voor rijm- en ijsplekken. Op het einde van de nacht nadert een neerslagzone de Benelux met een toenemende kans op winterse neerslag.

In eerste instantie wordt er natte sneeuw verwacht in het binnenland, in de Ardennen valt geruime tijd sneeuw. Tegen de middag transformeert de natte sneeuw in regen en klimmen de temperaturen richting 7 graden. Ook in de Ardennen verdwijnt de sneeuw.

Zeer zacht, maar onstuimig op zaterdag

Na de doortocht van een actieve regenzone morgen komen we op zaterdag terecht in beduidend zachtere lucht. De maxima klimmen in de namiddag richting 13 graden. Deze hoge temperaturen worden veroorzaakt door een lagedrukgebied met een vrij krachtige tot krachtige wind uit westelijke richtingen.

Aan de Belgische kust kan het tijdelijk stormachtig waaien met windstoten tot 90 km/u. Tegen de avondperiode neemt de wind tijdelijk in kracht af om in de loop van de nacht naar zondag opnieuw aan te trekken uit zuidwestelijke richtingen.

Veel regen op zondag

Op zondag verwacht NoodweerBenelux vooral tijdens de voormiddag en het eerste deel van de namiddag veel regen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidwestelijke richtingen. Er zijn windstoten mogelijk tot 70 km/u. De maxima klimmen in eerste instantie opnieuw richting 13°C om tijdens de namiddag opnieuw te dalen richting 8°C.

Komende 24 tot 72 uur staan we aan de voorzijde van een uiterst dynamisch weerbeeld. Windstoten tot 90 km/u op komst, transformatie van winterse neerslag naar regen (vrijdag) en zeer zachte lucht (13°C op zaterdag).