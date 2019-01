Onstabiel weer op komst met buien en rukwinden ADN

16 januari 2019

06u34

Bron: Belga 0 Het is vandaag overwegend droog met zwaarbewolkte perioden en enkele opklaringen. Naar de avond toe kan de eerste regen vallen in het westen van het land. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 6 of 7 graden in Vlaanderen. De matige zuidwestenwind neemt geleidelijk in kracht toe, zegt het KMI.

Vanavond en -nacht trekt een regenzone van west naar oost over het land. In de Hoge Ardennen neemt de neerslag een winters karakter aan. Na de doortocht van de storing wordt het tijdelijk droog met opklaringen, maar later in de nacht trekken er buien vanaf het westen het land in. De minima liggen tussen 0 graden op de Ardense Hoogten en 4 à 5 graden in Vlaanderen. De wind is overwegend matig uit zuidwest, maar tijdens de doortocht van de regenzone kan de wind tijdelijk aantrekken tot vrij krachtig met rukwinden tot zowat 50 kilometer per uur.

Morgen wordt het snel onstabiel met buien vanaf het westen. In het westen zijn dat regenbuien, in het centrum soms buien van wat stofhagel of smeltende sneeuw en in de Ardennen sneeuwbuien; Daar kan een sneeuwlaagje worden gevormd. De zuidwestenwind ruimt geleidelijk naar westnoordwest en waait eerst matig tot vrij krachtig, aan zee soms krachtig, en wordt later meestal matig. Rukwinden rond 50 à 60 kilometer per uur. De maxima schommelen tussen 2 en 6 graden.