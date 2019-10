Onschuldige foto’s van Vlaamse kinderen in sportclub of jeugdbeweging doelwit van pedoseksuelen TT

16 oktober 2019

08u11

Bron: Belga, VRT 4 Foto’s waarop spelende kinderen in een Vlaamse sportclub of jeugdkamp te zien zijn, worden in het buitenland massaal gedeeld en becommentarieerd door pedoseksuelen. De foto's zijn op zich onschuldig, maar worden soms honderdduizenden keren bekeken door volwassenen met foute bedoelingen. Dat ontdekte het VRT-programma ‘Pano’.

Met honderden zijn ze, de sportclubs, scholen, jeugdbewegingen en verenigingen die foto's online plaatsen: vaak gebeurt dat op sites als Flickr.com, zodat ouders en familieleden ze kunnen bekijken. Vaak staan die foto's openbaar en zijn ze gemakkelijk te vinden.

Maar heel wat beelden blijken nu ook in foute handen te vallen. ‘Pano' ontdekte hoe sommige foto’s, die normaal maar enkele tientallen keren worden bekeken, op Flickr honderdduizenden views hebben. Een bepaald album van een zomerkamp van zes jaar geleden is in totaal zelfs al 16 miljoen keer bekeken. Telkens gaat het om foto’s waar een stuk ondergoed van een kind te zien is, of om kinderen in badkledij. Onder die foto’s werden vaak ook ranzige, pedoseksuele commentaren geschreven.

Pano signaleert dat er ook foto’s verschijnen op een Russische website die bekend staat als verzamelplaats voor downloaders van misbruikbeelden van kinderen. “Het is naast een fotodatabank ook meer en meer een ontmoetingsplaats”, zegt Yves Goethals, hoofd van de cel kindermisbruik bij de federale politie. “Daar leren ze elkaar kennen, en daarna zetten ze hun praktijken verder op kanalen waar ze meer onzichtbaar zijn voor onze diensten.”

We moeten er ons meer van bewust zijn dat we met z’n allen gevaar lopen, reageert Heidi De Pauw, CEO van Child Focus. “We moeten een evenwicht vinden tussen voorzichtigheid en preutsheid. Maar we kunnen er ook voor zorgen dat mensen die eventueel seksuele betekenis geven aan die foto’s, ze niet kunnen bekijken. Privacy-instellingen zijn er om te gebruiken.”