Ons land krijgt op 8 maart eerste nationale vrouwenstaking

26 januari 2019

15u52

Bron: Belga 323 Op 8 maart, de internationale dag van de strijd voor vrouwenrechten, zal in Brussel voor het eerste een nationale vrouwenstaking gehouden worden. Het Collecti.e.f 8 Maars zet haar schouders onder de nationale actie. De grootste Franstalige vakbond CNE zal een stakingsaanzegging indienen voor de staking.

Met de stakingsactie willen de vrouwen tonen dat "als de vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien", klinkt het bij de feministen van Collecti.e.f 8 Maars. In 2018 leidde een soortgelijke staking in Spanje ertoe dat vijf miljoen vrouwen het land platlegden.

In België hopen de organisatoren dat alle vrouwen, en iedereen wie zich vrouw voelt, in alle verschillende landsdelen van België voor een nationale stakingsactie. Op 8 maart zullen zij niet werken, geen huishouden doen, niet studeren en geen zorg meer verlenen. Zo tonen ze dat hun plaats in de maatschappij essentieel is, ondanks hun strijd voor gelijkheid.

De focus ligt op een grote samenkomst in Brussel, maar ook lokale initiatieven worden aangemoedigd en er zullen in de weken vooraf ook heel wat sensibilisatieacties georganiseerd worden.

Dit weekend, op 26 en 27 januari, komen een honderdtal vrouwen samen om de staking en hun eisen voor te bereiden tijdens werkateliers, debatten en thematische vergaderingen. De eisen raken uiteenlopende thema's aan van werkomstandigheden tot onderwijs, emotionele steun, racisme, maar ook bescherming tegen vrouwengeweld.

"Er zullen veel eisen tussen zitten die nog niet in partijprogramma's hebben gestaan", verzekeren de organisatoren.

