Ons land krijgt nieuwe partij voor de dieren avh

19 februari 2018

10u34

Bron: VTM Nieuws 0 Vandaag wordt een nieuwe partij voor de dieren in ons land voorgesteld. De naam van de nieuwe partij en het programma worden vandaag bekendgemaakt.

Volgens de oprichters maken de Belgen zich steeds meer zorgen over het welzijn van de dieren en moet de dierenkwestie gepolitiseerd worden. Dat is nu al het geval in meer dan vijftien Europese landen. “De meest efficiënte manier om de dierenkwestie te politiseren is door de verkiezing van geëngageerde mensen die een stem geven aan de dieren en bijgevolg het best geplaatst zijn om de dieren te vertegenwoordigen en te verdedigen in het parlementair halfrond”, klinkt het bij de nieuwe dierenpartij.

In 2004 nam al eens een Partij voor de Dieren (PvdD) deel aan de verkiezingen. Uiteindelijk kwam de partij alleen op in Antwerpen, waar ze 0,06 procent van de stemmen haalde. Bij de federale verkiezingen wou de partij nog eens opkomen, maar uiteindelijk sloot voorzitter Jan Van Puyvelde zich aan bij Lijst Dedecker.

In Nederland bestaat de Partij voor de Dieren al sinds 2002. Vorig jaar behaalden ze bij de verkiezingen vijf zetels in de Nederlandse Tweede Kamer.