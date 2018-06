Onrustwekkende verdwijning van verwarde Antwerpenaar in Durbuy Redactie

16 juni 2018

13u58 0 Maandag 4 juni 2018 omstreeks 18u30 verliet de 41-jarige Antwerpenaar Karapet Voskanyan het vakantiecentrum 'Mont des Pins' in Durbuy. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Karapat Voskanyan zou in Durbuy verblijven tot 11 juni. Maar hij verdween en liet zijn bagage achter in zijn kamer.

De man is ongeveer 1m70 lang en normaal gebouwd. Hij heeft zwart haar, donkerkleurige ogen en een spitse kin. Het is niet geweten welke kledij hij droeg op de dag van zijn verdwijning. Hij kan verward overkomen.

Wie Karapet Voskanyan nog gezien heeft of weet waar hij verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 300 of via e-mail op opsporingen@police.belgium.eu.