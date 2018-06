Onrustwekkende verdwijning van Laura (16) uit Oostende Bart Boterman

05 juni 2018

19u53 183 De 16-jarige Laura Dehouck uit Oostende is sinds maandagavond vermist. De politie en Child Focus proberen het meisje op te sporen en spreken van een onrustwekkende verdwijning.

"Het meisje is slank gebouwd en droeg op het moment van haar verdwijning een blauwe zomershort, een roze T-shirt, een korte blauwe jas en witte schoenen. Het meisje is ook drager van een bril", laat Child Focus weten in een oproep.

Laura volgt les in de BuSO-school De Zeeparel in Middelkerke. Toen ze uren na schooltijd nog steeds niet thuis kwam, sloeg haar familie alarm. Volgens haar oudere zus nam ze na schooltijd samen met een klasvriendin de bus van Middelkerke naar Oostende. "Ze zou aan de klasvriendin hebben verklaard dat ze naar Brugge ging. Wat ze daar zou doen, weten we niet. Haar halfzus woont in Brugge, maar daar is ze niet aangekomen. We hebben maandagavond tevergeefs de hele buurt uitgekamd en alle mogelijke vrienden en kennissen gecontacteerd. Ook op haar telefoon is Laura niet te bereiken", zegt haar oudere zus.

Ook vandaag bleef het meisje de hele dag spoorloos. "We zijn bang dat ze is meegegaan met iemand met slechte bedoelingen. Laura heeft een licht mentale achterstand en is naïef en beïnvloedbaar. We hopen écht dat haar niets is overkomen. Ze is ook niet het type persoon dat niet naar huis zou komen. Ik roep iedereen die Laura heeft gezien of weet waar ze is op om contact op te nemen met Child Focus", aldus de oudere zus. Dat kan op het gratis nummer 116 000.