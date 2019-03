Onrustwekkende verdwijning: politie is op zoek naar deze zorgbehoevende vrouw jv

11 maart 2019

16u51 0 De 23-jarige Katleen Pyck verliet gisteren omstreeks 08.45 uur te voet de instelling ‘Borgwal’ gelegen in de Leenstraat in Gavere. Zondagnamiddag werd Katleen nog opgemerkt op de Meulesteedsesteenweg in Gent, maar sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Katleen is 1m60 lang en struis gebouwd. Ze heeft halflang donkerbruin haar, dat langs de linkerzijde korter is. Ze heeft groene ogen en draagt een bril. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze donkerkleurige kledij.

Katleen heeft een mentale achterstand en heeft medische zorgen nodig.

Wie meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300, via Child Focus op het nummer 116 000, of via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu.