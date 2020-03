Onrust in verscheidene gevangenissen over coronamaatregelen KVDS

17 maart 2020

23u34

Bron: Belga 6 In de gevangenis van Mechelen heeft een groep gedetineerden dinsdagavond een tijd geweigerd om weer naar binnen te gaan na de avondwandeling, uit onvrede en ongerustheid over de steeds strengere maatregelen tegen het coronavirus. Intussen is iedereen weer binnen, maar de situatie blijft dermate onrustig dat de politie nog zeker tot middernacht ter plaatse blijft. Ook in de gevangenissen van Hasselt en Nijvel was er soortgelijke onrust.

Volgens het Gevangeniswezen vrezen heel wat gedetineerden dat ze omwille van de dinsdagavond door de Nationale Veiligheidsraad aangekondigde extra maatregelen nauwelijks nog uit hun cel zullen mogen. Eerder werden de bezoeken al opgeschort.

Buitenlucht

"We gaan de situatie woensdag in detail bespreken, maar momenteel ziet het ernaar uit dat de maatregelen die we al namen zullen volstaan en we niet zullen moeten verstrengen", zegt Kathleen Van de Vijver van het Gevangeniswezen. "Dat betekent dat gedetineerden net zoals burgers nog steeds in de buitenlucht zullen kunnen vertoeven, zij het in kleine groepen. Ze zullen ook nog kunnen gaan werken in het werkhuis - en daar bijvoorbeeld mondmaskers maken - omdat gedetineerden nu eenmaal niet kunnen telewerken. Ze moeten natuurlijk wel steeds voldoende afstand houden. Heel wat gedetineerden zijn momenteel ongerust, maar dat is vergelijkbaar met de gevoelens die ook in de maatschappij leven.”