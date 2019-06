Onrust heerst op Brussels Airport, net nu de zomervakantie voor de deur staat kg

20 juni 2019

08u15

Bron: De Tijd, Belga 0 De zomervakantie staat voor de deur: traditioneel de belangrijkste periode van het jaar op Zaventem. Maar zowel bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines als bij Skeyes heerst er onrust. Op maandag houdt het management van Eurowings, waartoe Brussels Airlines behoort, een bijzondere ondernemingsraad om de “bijkomende maatregelen” toe te lichten die het concern uit de rode cijfers moeten halen. Bij Skeyes wordt het sociaal overleg volgende week hervat.

Er is sprake van wat ongerustheid bij Brussels Airlines sinds moedergroep Lufthansa zondagavond een nieuwe winstwaarschuwing de wereld in stuurde. Daarin zei ze dat Eurowings ook dit jaar operationeel verlieslatend zal zijn, hoewel er tot dan op break-even werd gemikt. In het eerste kwartaal - traditioneel een zwakker kwartaal in de luchtvaart - leed Eurowings een operationeel verlies van 257 miljoen euro.



“Het management van Eurowings heeft verdere turnaround-maatregelen genomen, die het binnenkort zal voorstellen”, zo stond er ook in een persbericht met de winstwaarschuwing. Dat zal dus klaarblijkelijk maandag gebeuren op de bijzondere ondernemingsraad. Daarna zal het personeel worden toegesproken op de hoofdzetel van Brussels Airlines, zo vernam Belga van verschillende bronnen.



Of er maandag echt concrete besparingen zullen worden voorgesteld, is onzeker. Mogelijk gaat het meer om de grote lijnen van de strategie. “Lufthansa zou wel gek zijn om nu, met de vakantie-uittocht voor de deur, harde maatregelen op tafel te leggen”, zegt een bron.

Skeyes

Ook bij Skeyes zijn er nog steeds spanningen. De luchtverkeersleider legde het vliegverkeer in Zaventem de afgelopen maanden meermaals plat uit protest tegen de hoge werkdruk. De directie en de vakbonden gingen al verschillende keren samenzitten, maar het overleg heeft nog geen witte rook opgeleverd. De onderhandelingen worden op maandag voortgezet, zo werd bij skeyes vernomen.



Aan vakbondszijde valt te horen dat de gesprekken traag vooruitgaan en dat er nog een hele weg te gaan is. Volgens De Tijd heeft christelijke vakbond ACV vandaag een personeelsvergadering gepland en komt morgen het paritair comité samen.

Sinds 7 juni startte het personeel van Skeyes ook een online petitie op tegen een verlenging van het mandaat van topman Johan Decuyper, schrijft De Tijd. Decuyper is kandidaat voor een tweede termijn als topman van de luchtverkeersleider. De voormalige CD&V-kabinetschef zette de voorbije jaren orde op zaken bij Skeyes, maar oogst door zijn optreden veel kritiek bij een deel van het personeel. Enkele weken geleden waren er al affiches aan de controletoren opgedoken met het opschrift “Decuyper buiten!”. De petitie verzamelde voorlopig 122 handtekeningen.

Acties

Dat het bij Skeyes snel opnieuw tot acties komt, bijvoorbeeld tijdens de vakantie-uittocht, lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. Er kwam immers veel reactie op een werkonderbreking van de luchtverkeersleiders op 16 mei, waardoor er ruim drie uur lang geen vluchten konden opstijgen of landen in België.



Voor vele luchtvaartbedrijven was dat de spreekwoordelijke druppel. Onder meer Brussels Airport, Brussels Airlines en TUI fly Belgium stapten naar de kortgedingrechter om te vermijden dat het in de zomervakantie opnieuw tot sluitingen van het luchtruim zou komen. De luchthavenuitbater en de luchtvaartmaatschappijen eisen een ononderbroken dienstverlening van Skeyes, op straffe van dwangsommen.