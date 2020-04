Onrust bij gemeenten en steden over katoenen mondmaskers LH

28 april 2020

06u47

Bron: Belga 194 Terwijl veel steden en gemeenten al stoffen mondmaskers hebben besteld, bestaat er volgens De Tijd onzekerheid of die wel van katoen mogen zijn. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vraagt de federale overheid dringend duidelijkheid over de kwestie, schrijft de krant dinsdag.



Veel steden en gemeenten kozen in hun bestekken voor katoen, zich baserend op het model van Volks­gezondheid op maakjemondmasker.be. Maar volgens De Tijd wordt er achter de schermen gediscussieerd of het wel aangewezen is de mondmaskers te maken van katoen, wol of zijde. Er zou gebleken zijn dat artisanale maskers beter niet uit natuurlijke vezels bestaan.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten kaart de zaak aan bij de federale overheid. De verwarring werpt een schaduw over de initiatieven van de steden en gemeenten.

