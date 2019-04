Onregelmatigheden in 58 procent van alle stembureaus bij gemeenteraadsverkiezingen in Charleroi TT

01 april 2019

09u43

Bron: Belga, La Derniere Heure 0 Er hebben zich tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober onregelmatigheden voorgedaan in Charleroi. Dat blijkt uit een onderzoek dat begin dit jaar gevoerd werd door een magistraat van de Raad van State. De geldigheid van de kiesuitslag wordt niet in vraag gesteld, maar de vastgestelde problemen zijn acht weken voor de volgende verkiezingen zorgwekkend, schrijft La Dernière Heure. In 58 procent van alle stem- en telbureaus zijn onregelmatigheden opgedoken.

Zo werd in een stembureau minstens één persoon binnengelaten nog voor er kon worden gestemd. De voorzitter en de bijzitters van dat bureau waren op dat moment nog niet beëdigd en er kon ook niet worden vastgesteld of de stembussen voor de start van de kiesverrichtingen leeg waren. De beschikbare stembiljetten werden bovendien niet geteld.

Een verantwoordelijke die na het sluiten van het bureau mee instond voor de opruiming getuigde tijdens het onderzoek dat hij twee stembussen had teruggevonden, "waarvan één in de gang van de school", met de bodem losgemaakt en de stembrieven uitgespreid over de vloer. Het onderzoek besluit dat niet exact kan worden vastgesteld of en hoe de brieven uit deze stembussen in het telbureau geraakt zijn.

Rechter Martine Michel, die op 14 voorzitter was van het gemeentelijk hoofdbureau in Charleroi en tijdens het onderzoek als getuige is gehoord, zegt dat in verschillende stembureaus de voor- en bijzitters geen opleiding gekregen hebben.