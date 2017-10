Onlinepolitie onderschept duizend jihadaccounts 09u07

Bron: Belga 0 Thinkstock In een jaar tijd heeft de federale politie bijna 1.200 haatboodschappen en jihadistische propagandaberichten onderschept. Bijna 70 procent daarvan is verwijderd. Dat schrijft De Morgen vandaag.

Een jaar geleden is de Internet Referral Unit (IRU) van de federale politie gestart met patrouilles op het internet. In dat jaar zijn er 1.190 interventies geweest, waarbij het 943 keer ging om terroristische propaganda en 247 keer om boodschappen die aanzetten tot haat. De IRU vraagt dan aan de socialenetwerksites of sitebeheerders om dat profiel of die website te verwijderen op basis van hun eigen gebruiksvoorwaarden. In 69 procent van de gevallen gebeurt dat ook.

De Belgische dienst is wel slachtoffer van zijn succes. Hij is opgericht om proactief op het internet te speuren, maar behandelt steeds vaker vragen van andere politiediensten of het gerecht in het kader van een onderzoek. Er is wel 'supersoftware' op komst, die automatisch webpagina's opspoort die gelinkt zijn aan criminele feiten, maar in afwachting implementeert de Belgische IRU de software van Europol.