Online winkels willen komaf maken met gevaarlijke producten JM

25 juni 2018

13u17

Bron: Belga 1 Grote online marktplaatsen als Amazon en Ebay willen sneller gevaarlijke producten uit hun aanbod weren. Vertegenwoordigers van de betrokken bedrijven hebben maandag bij de Europese Commissie in Brussel een verbintenis in die zin ondertekend. Speciale contactpunten zullen worden ontwikkeld om ondernemingen snel te verwittigen.

Het engagement is ondertekend door Alibaba (voor AliExpress), Amazon, eBay en Rakuten-France. De vier platforms beloven binnen twee werkdagen te reageren op meldingen van overheden over de aanwezigheid van gevaarlijke producten in hun aanbod. Ze zullen daarvoor speciale contactpunten in het leven roepen. Bij meldingen van consumenten zullen de vier ondernemingen binnen vijf werkdagen optreden.

Veiligheid

"E-commerce heeft consumenten nieuwe mogelijkheden geboden, door hun meer keuze te bieden tegen lagere prijzen. Het moet voor consumenten even veilig zijn wanneer zij online kopen als wanneer zij in een winkel kopen", zo verklaarde eurocommissaris voor Consumenten Vera Jourova, die andere marktplaatsen op het internet oproept om aan te sluiten bij het initiatief.

Europa beschikt al jaren over een snel waarschuwingssysteem dat de lidstaten gebruiken om informatie over onveilige producten snel aan elkaar door te spelen. Vorig jaar nog werden zo meer dan 2.000 waarschuwingen doorgegeven. Steeds meer van die waarschuwingen hebben betrekking op producten die online worden verkocht.