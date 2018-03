Online verkoop van e-sigaret blijft verboden in ons land ep

12 maart 2018

11u43

Bron: Belga 0 Het blijft in België verboden om e-sigaretten te verkopen op het internet. De Raad van State is niet ingegaan op de vraag van twee verdelers van elektronische sigaretten om die wetgeving ongedaan te maken. De sector is daarover gefrustreerd, want Belgen kunnen wel bij buitenlandse onlinewinkels materiaal aankopen.

De dampwinkels hadden verschillende bezwaren tegen de strenge wetgeving rond de e-sigaret. De overheid vreest dat de elektronische sigaret jongeren aan het roken zal zetten, en heeft daarom onder meer de onlineverkoop verboden. De sector meent echter dat de elektronische sigaret net een gezonder alternatief is voor rokers, en meent die redenering te kunnen staven met wetenschappelijk onderzoek.

Aroma's mogen wel

De Raad van State volgde echter over de hele lijn de overheid. "De doelstelling van de regelgever, het bemoeilijken van het verkrijgen door minderjarigen van de e-sigaret, is, in het licht van de volksgezondheid en het voorzorgsbeginsel, legitiem", luidt het in het arrest. Het blijft dus verboden voor Belgische dampwinkels om de e-sigaret online te verkopen. Aroma's voor de sigaretten mogen onder bepaalde voorwaarden wel online worden verkocht.