Online leerplatform Bingel kreunt onder enorm aantal bezoekers: “Voor overgrote meerderheid geen problemen, passen capaciteit voortdurend aan” TT

18 maart 2020

13u18 0 Ouders met kinderen in de lagere school hebben het mogelijk al gemerkt: het online leerplatform Bingel van leermiddelenmaker Van In is dezer dagen immens populair. Sinds alle lessen opgeschort zijn, heeft Van In alle oefeningen en modules op het platform gratis beschikbaar gesteld. De online oefeningen en lessen worden nu massaal bekeken en gemaakt, en dat leidt bij momenten tot wat capaciteitsproblemen. “Maar we monitoren de situatie continu en schalen op waar nodig”, zegt CEO Winfried Mortelmans.

Het digitale leerplatform Bingel wordt in meer dan 80 procent van de Vlaamse scholen gebruikt: het biedt naast oefeningen die zijn afgestemd op de leermiddelen van Van In ook andere extra instructiefilmpjes en toetsen aan voor leerlingen die op school de handboeken van Van In gebruiken. Het voorbije schooljaar maakten de leerlingen van het basisonderwijs zo 226,2 miljoen oefeningen op Bingel.

Van In besliste vrijdag om het platform volledig open te stellen. Ook betalende modules, zoals de digitale boekenkast, zijn nu gratis ter beschikking. "Van In draagt zo bij tot het mogelijk maken van onderwijs op afstand voor alle lagere schoolkinderen de komende drie tot vijf weken”, zegt CEO Winfried Mortelmans. “We geven nu alle scholen volledige toegang tot Bingel, inclusief alle differentiatiemateriaal en het verrijkingsaanbod zoals filmpjes met uitleg. Zo kunnen scholen ook de komende weken leerlingen onderwijs op maat aanbieden aan al hun leerlingen.

Verbruik maal elf

Sinds de lessen maandag zijn opgeschort, merkt Van In een stevige stijging van het aantal gebruikers en oefeningen die gemaakt worden. “Maandag zagen we drie keer meer gebruikers op het platform, die allemaal samen voor elf keer meer verbruik in bandbreedte dan normaal zorgden”, zegt Mortelmans. “Meer leerlingen maken nu dus meer oefeningen. Ook voor ons is het dag per dag monitoren, maar we hebben onze servercapaciteit al verschillende keren verhoogd, en schalen continu op. Korte haperingen zijn mogelijk, maar 98 procent van het systeem functioneert sinds maandag perfect.” Van In raadt gebruikers bij wie het platform traag werkt aan om even te wachten en een tiental minuten later opnieuw te proberen.

Wie merkt dat het platform trager werkt, kan online de status raadplegen.