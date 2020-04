Online klimaatmars op vrijdag 24 april WDw

22 april 2020

11u46

Bron: Belga 0 Ondanks de lockdown staat er op vrijdag 24 april weer een Global Strike for Future gepland. Duizenden jongeren en volwassenen zullen wereldwijd hun digitale stem laten horen om te pleiten voor klimaatactie.

De Global Strike richt zijn pijlen op een wereld na de pandemie. “Het is tijd voor een systeemverandering”, meldt Toon Lambrecht, woordvoerder van de Belgian Youth Climate Movement, aan de Klimaatcoalitie. “Politici moeten de verleiding weerstaan om hun klimaatambities opzij te schuiven om de economie te stimuleren.”

Unieke kans

Hij spreekt over een unieke kans voor beleidsmakers om een meer weerbaar, eerlijk en duurzaam systeem te creëren en om lessen te trekken uit de realiteit van de afgelopen weken en maanden.



De gevulde straten maken plaats voor een dag vol online activiteiten georganiseerd door Youth for Climate, Students for Climate en Extinction Rebellion Youth. Zo bestaat de Global Climate Strike Online uit een online work-out, een liveoptreden en webinars waar enkele klimaatwetenschappers aan het woord komen.

Een uitgebreid programma is te vinden op www.klimaatcoalitie.be.

