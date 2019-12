Online kledinglijn van Conner Rousseau verkoopt als zoete broodjes: “Extra besteld voor de fans” AYK

17 december 2019

17u06 4 Het gaat hard voor de nieuwe webshop van Conner Rousseau. De spraakmakende sp.a-voorzitter lanceerde gisteren nog zijn online kledinglijn op mateke.be. Vandaag zijn alle kledingstukken zo goed als uitverkocht. “Maar geen zorgen”, zegt hij, “voor de fans hebben we extra besteld.”

Rousseau lanceerde gisteren omstreeks 16 uur zijn webshop ‘mateke.be’. Voor 15 tot 35 euro vind je er truien, hoodies, sokken, t-shirts en mutsen met zijn slogan ‘mateke’ en 'nie fokke/sokke met mij’. Maar de lijn is ondertussen zo goed als uitverkocht. “Voor de fans hebben we al extra besteld”, klinkt het. De winst doneert hij integraal aan een goed doel voor De Warmste Week. “Welk doel, weten we nog niet, dat moeten we nog uitzoeken.”

Ecologisch en fairtrade

Over de herkomst van de kleding is de SP.A-voorzitter ook transparant, al is dat niet meteen duidelijk op de website. “De kleding komt van het merk ‘Neutral’, de stoffen komen uit India. Alle items zijn gemaakt van honderd procent katoen. Het merk draagt het fairtrade-label, het eco-label en maakt gebruik van hernieuwbare energie. Dat vind ik zelf belangrijk en dat was ook mijn prioriteit toen we de webshop lanceerden”, klinkt het bij Rousseau.