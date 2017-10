Online apotheek dreigt met vertrek 19u50

Bron: vtmnieuws.be 0

De grootste Belgische online-apotheek Newpharma overweegt om naar het buitenland te trekken omdat het in ons land geen reclame mag maken. Dat is verboden voor apotheken en dus ook voor online-apotheken, terwijl buitenlandse concurrenten wél reclame kunnen maken. Specialisten schatten dat 2 à 3 procent van de voorschriftvrije geneesmiddelen tegenwoordig via het internet worden verkocht.

Elke dag worden in Luik 2.500 pakjes met medicijnen verwerkt door Newpharma. Vorig jaar draaiden ze een omzet van 43 miljoen euro. Dit jaar hopen ze 60 miljoen euro te halen.

"Het grootste deel, 90 procent zijn de parafarmaceutische producten , dat is alles wat je in apotheker vind dat geen geneesmiddel is. Daarbinnen zijn vooral de beauty en cosmetica producten heel populair. Tien procent van de producten die we verkopen zijn geneesmiddelen zonder voorschrift", zegt Ilse Van Dyck van Newpharma.

Maar de apothekersbond vindt de verkoop van geneesmiddelen online een gevaar voor de volksgezondheid. "Geneesmiddelen zijn geen paar schoenen en daar gelden toch een aantal regels, wetten, verantwoordelijkheden. De aanpak die we zien bij de grotere internet apotheken is nogal gericht op prijzen, promotie en niet zozeer gericht op zorg en op een persoonlijke relatie met patiënt", zegt de Apothekersbond.

Onzin, zegt Newpharma. De digitale evolutie is er nu eenmaal en apothekers moeten mee. Meer nog, het bedrijf vindt dat het mogelijk moet zijn om reclame te voeren. Iets wat voorlopig niet kan.

Gaat Newpharma dan verhuizen als wetgeving niet verandert? "Ik denk dat dat iets te straf uitgedrukt is, dat zijn in elk geval geen plannen die momenteel op tafel liggen. Maar het is wel zo dat je die vraag stelt natuurlijk. Het is dichtbij. Dus we hopen wel dat er iets verandert."