Onkostenvergoeding van 1.000 euro al uitgereikt aan meer dan 800 afgestudeerde verpleegkundigen

28 augustus 2020

Bron: Belga

Al meer dan 800 afgestudeerde verpleegkundigen hebben een onkostenvergoeding van 1.000 euro ontvangen voor hun stage. De overige studenten kunnen deze eenmalige toelage nog altijd aanvragen via het digitale loket. "We lossen een belofte in van de vorige regering én we houden deze belangrijke opleiding aantrekkelijk", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). "In deze coronatijden is de opleiding verpleegkunde meer dan ooit cruciaal."