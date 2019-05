Onkelinx (PS) “gechoqueerd” dat koning “racistische partij” ontvangt Uittredend premier Michel (MR) roept op tot kalmte en sereniteit HAA

29 mei 2019

13u59

Bron: Belga 130 PS-politica Laurette Onkelinx, die vandaag begon met de Brusselse formatie, zegt gechoqueerd te zijn dat de koning Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft ontvangen in het kader van de federale formatie. Uittredend premier Charles Michel (MR) roept op tot sereniteit. “Er is een grondwettelijke procedure (...) het behoort de koning toe de consultaties te leiden”, aldus Michel.

“Ik ben echt gechoqueerd”, zei Onkelinx voor de camera’s van RTL-TVI. “Alle Franstalige partijen, maar ook de democratische Vlaamse partijen behalve de N-VA hadden al gezegd dat ze het cordon willen behouden. Het Vlaams Belang is een racistische partij, en desondanks ontvangt de koning hen.” Onkelinx noemde dat betreurenswaardig.



Volgens de PS-politica stond koning Filip helemaal niet tegen de muur, aangezien bijna alle partijen de vorst moeten hebben gezegd dat ze niet met het Vlaams Belang wilden besturen.

CdH-voorzitter: “Koude rillingen”

Eerder vandaag zei CdH-voorzitter Maxime Prévot dat het bezoek van de Vlaams Belang-voorzitter aan de koning hem “koude rillingen” bezorgt. Prévot zei er wel bij dat de koning niets kwalijk te nemen valt, gezien de verkiezingsuitslag in het noorden van het land. Zelf werd hij eerder op de dag op het paleis verwacht.

Charles Michel: “Kalmte nodig”

Uittredend premier en MR-voorzitter Charles Michel, die ook al op het paleis verscheen, roept intussen op tot sereniteit. “Op dit moment is er kalmte nodig zodat het land bestuurd kan worden en we kunnen zien welk soort project we op poten kunnen zetten in de regio’s en op het federale niveau, na het democratische signaal dat de kiezers hebben gegeven.”

Voor Michel is het belangrijk om “zo veel mogelijk te vermijden dat er dingen gezegd worden die de oefening nog ingewikkelder kan maken.” Dat koning Filip Van Grieken uitnodigt maakt voor de MR-kopman deel uit van de grondwettelijke procedure. “Het behoort de koning toe de consultaties te leiden. Hij speelt zijn rol.”

Het is belangrijk om zo veel mogelijk te vermijden dat er dingen gezegd worden die de oefening nog ingewikkelder kan maken Uittredend premier Charles Michel (MR)

Paul Magnette (PS) zwijgt wijselijk

Michel werd vanmiddag in het Waals parlement in Namen ontvangen door PS-kopstukken Elio Di Rupo en Paul Magnette in het kader van de regeringsvorming in het zuiden van het land. Magnette werd ook gevraagd naar een mening over de uitnodiging van het paleis voor Vlaams Belang, maar hij hield zich op de vlakte. “Ik heb een mening, maar die zal ik u niet vertellen”, klonk het.