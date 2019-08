Onkelinx: “PS en N-VA zijn onverenigbaar” IB

17 augustus 2019

04u55

Bron: Belga 0 Een federale regering met PS en N-VA is niet mogelijk. Dat stelt Laurette Onkelinx zaterdag in een interview in De Tijd en L'Echo. "Er is geen cordon sanitaire rond de N-VA, maar wel rond de waarden waar de N-VA en Theo Francken voor staan", aldus de PS-topvrouw.

"De N-VA doet alsof zij bereid is te onderhandelen met de PS. Maar voor de verkiezingen was het 'non'. De N-VA is een partij die voortdurend van standpunt verandert. Voor de verkiezingen was Bart De Wever Vlaams kandidaat minister-president. Nu is het Jan Jambon. Wij zijn tenminste standvastig en blijven vasthouden aan onze prioriteiten: geen confederalisme en een links sociaal-economisch programma", stelt Onkelinx.

“Onaanvaardbaar discours”

Ook op vlak van migratie, zijn de verschillen te groot, stelt de ondervoorzitter van PS. Het discours van Theo Francken "is net hetzelfde als dat van Matteo Salvini (de radicaal-rechtse Italiaanse vicepremier, red.). Zij doen alsof het niet erg is dat racisme bestaat, dat er menselijk leed is. Het is aan ons om te blijven benadrukken dat zo'n discours onaanvaardbaar is. We kunnen geen compromissen sluiten met dergelijke ideeën", klinkt het nog.

Onkelinx wijst erop dat er ook regeringen zonder N-VA mogelijk zijn, zoals paars-groen. "Dat zou een goede coalitie zijn, eventueel aangevuld met CD&V. Dat zou marcheren.”