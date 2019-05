Onkelinx over succes Vlaams Belang: “Bijzonder zorgwekkend. Mensen verkiezen het origineel boven de kopie”

SVM

26 mei 2019

16u48

Bron: Belga

0

Laurette Onkelinx, de voorzitster van de Brusselse PS, is niet verrast door de hoge scores die het Vlaams Belang lijkt te halen in Vlaanderen. Zij legt de schuld bij de N-VA. Het discours van die partij lag in haar ogen de voorbije vijf jaar te dicht bij extreemrechts.