Onkelinx: "Le bruit des bottes is oorverdovend geworden”

05 oktober 2019

Bron: belga 34 Laurette Onkelinx (PS) haalt in een weekendinterview met De Morgen uit naar N-VA-Kamerlid Theo Francken. "Als die man het land moet verbinden, dan pas ik", aldus Onkelinx.

In het interview komt ze terug op een uitspraak in 2014 die ze deed over Francken, en 'le bruit des bottes' die met hem de Kamer binnentrad, een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. "Dat geluid is door zijn tweets en zijn voorstellen oorverdovend geworden. Als die man het land moet verbinden, dan pas ik", zegt ze.

Onkelinx zegt nog zich zorgen te maken over "de aanvaarding van en de poreusheid tegenover het extreemrechtse gedachtegoed van het Vlaams Belang", wat zich heeft geïntegreerd in de Vlaamse regeercultuur.

Nog in het interview zegt Onkelinx dat door Elio Di Rupo (PS) en Paul Magnette (PS) is gevraagd of ze beschikbaar is bij eventuele federale onderhandelingen. "Uiteraard heb ik ja gezegd. Als ze mijn hulp nodig hebben, zal ik klaarstaan".