Ongezonde lucht op twee op drie Belgische basisscholen: "Dit moet onze politici wakker schudden"

14 maart 2018

12u13

Twee op drie basisscholen in ons land kampen met ongezonde lucht. Dat blijkt uit een meting van Greenpeace bij 222 lagere scholen. Op 61 procent van de onderzochte scholen is de luchtkwaliteit slecht tot dramatisch. Slechts 3 procent van de scholen kent een goede luchtkwaliteit. Greenpeace spreekt van "zeer onrustwekkende resultaten".

Afgelopen najaar onderzocht Greenpeace op 222 scholen in België de luchtkwaliteit. Het onderzoek liep vier weken van midden november tot midden december 2017 bij 222 scholen, waarvan 64 procent in Vlaanderen lag, 17 procent in Brussel en 19 procent in Wallonië. Van de deelnemende scholen bevindt 54 procent zich in stedelijk gebied en 46 procent in landelijk gebied.

Er werd gemeten naar stikstofdioxide (NO2), wat algemeen een goede indicator is van luchtvervuiling en nauw verbonden is aan de uitstoot van dieselwagens. Bovendien valt dit makkelijk te meten zonder dure apparatuur. Greenpeace gebruikte als uitgangspunt dat er vanaf 20 microgram NO2 sprake is van een matige luchtkwaliteit die zo oploopt tot meer dan 40 microgram NO2 en een 'wettelijk ontoelaatbare luchtkwaliteit'. Er werd gemeten aan de schoolpoort, in de klas en op de speelplaats.

Zes op tien scholen zorgwekkend

De grote conclusie is dat in 6 op de 10 scholen een luchtkwaliteit gemeten werd die zorgwekkend tot ronduit slecht is en boven de 20 microgram NO2 gaat. Bij 76 scholen, een derde, was de luchtkwaliteit aanvaardbaar (tussen 10 en 20 microgram NO2). Slechts 3 procent of 7 scholen kenden een goede luchtkwaliteit van lager dan 10 microgram NO2.

De milieuorganisatie trekt bij de resultaten aan de alarmbel. "Er is ambitie en een concreet beleid nodig", zegt Joeri Thijs, expert Mobiliteit en Luchtkwaliteit bij Greenpeace. "De conclusies van dit onderzoek moeten onze politici wakker schudden. Zodat ze eindelijk maatregelen nemen om burgers te beschermen tegen deze vervuiling die ons elke dag vergiftigt."