Ongeziene machtsstrijd aan VRT-top: nummer twee Peter Claes op non-actief gezet Pieter Dumon

20 december 2019

18u56

Bron: De Morgen 30 Peter Claes, directeur media en productie bij de VRT en daarmee aan de Reyerslaan de machtigste man na CEO Paul Lembrechts, staat op non-actief. Dat bevestigt de VRT aan De Morgen. Lembrechts vroeg deze week aan de raad van bestuur van de VRT om Claes te ontslaan maar de raad weigert daarop in te gaan.

Er woedt een nooit geziene machtsstrijd aan de top van de VRT. Peter Claes, de nummer twee in rang aan de Reyerslaan, ligt op ramkoers met CEO Paul Lembrechts en een aantal leden van het directiecomité. Claes vaart volgens zijn tegenstanders te nadrukkelijk een eigen koers en laat te weinig ruimte voor inspraak van zijn collega-directeurs. Daardoor maakte hij zich, volgens CEO Paul Lembrechts onmogelijk. Die zag uiteindelijk geen andere uitweg dan het ontslag van zijn luitenant te vragen. Maar de leden van de raad van bestuur, die het ontslag van een directielid moeten goedkeuren, weigeren voorlopig hun goedkeuring te geven. Meer nog, tot grote verbazing van het directiecomité sprak de raad zijn vertrouwen in Peter Claes uit.

De leden van de raad noemen de timing van het ontslag bijzonder ongelukkig. De VRT-top is immers volop bezig met de voorbereiding op de onderhandelingen over de beheersovereenkomst die de komende maanden met de nieuwe Vlaamse regering gesloten moet worden. Net nu een absoluut zwaargewicht aan de deur zetten, brengt die onderhandelingen in gevaar.

Maar volgens goed ingelichte bronnen spelen er ook nog andere motieven mee. Claes houdt er goede banden met CD&V en N-VA op na. Bij de mediaspecialisten van die partijen liet hij al uitschijnen geen probleem te hebben met de plannen die, vooral N-VA dan, met de VRT heeft. Die partij pleit al langer voor een slanke VRT, die uit het vaarwater van de commerciële mediabedrijven blijft. Claes zou daar wel oren naar hebben. In tegenstelling tot Lembrechts die zich de voorbije maanden uitdrukkelijk uitsprak tegen de verdere afbouw van de openbare omroep.

Dat heeft Claes blijkbaar voldoende politieke goodwill opgeleverd om voorlopig aan boord te blijven bij de VRT. Hij is nu tijdelijk op non-actief gezet en werd door de raad gevraagd het nodige te doen om het vertrouwen bij zijn collega-directeurs te herstellen.