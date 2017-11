Ongeziene kortingen voor vroege beslissers: "Wie zomerreis nu nog niet boekt, is eigenlijk idioot" STEVEN SWINNEN

06u22 0 rv Kinderen gratis, taxi van en naar de luchthaven inbegrepen en 700 euro korting per persoon. O ja, en tot kort voor je vertrek kan je nog van bestemming veranderen. Touroperators geven nú al plankgas om de vliegtuigen en hotels voor volgende zomer te vullen. "Ook in het voordeel van de klant, hoor. Anders zitten al die Engelsen weer op de mooiste kamers."

De zomeroutfits liggen nog maar net weer op zolder en het is al hoog tijd om de knoop door te hakken over de vakantie van volgend jaar. Althans volgens de touroperators, die almaar vroeger en royaler uitpakken met 'nooit geziene vroegboekkortingen'. Tegenover enkele jaren geleden staat de reiswereld volledig op z'n kop. Wie het langst geduld had, kon vroeger met last minutes het goedkoopst op reis. Nu is het degene die er als de kippen bij is die het meest profijt doet.



"De regel was lange tijd: voor kerst kan je amper iemand overhalen om een reis te boeken. Maar omdat de klanten langer bleven wachten en er toch veel keuze was in de last minutes, zijn grote spelers in de reiswereld van koers veranderd", zegt Piet Demeyere van TUI, dat dit weekend z'n zomeraanbod 2018 lanceert. "Vroeger dan de vorige jaren, met een ruimer aanbod dan ooit en we zetten ook meteen stevig de knip in de prijzen. Wij geven tot 700 euro per persoon korting en de hotels doen er nog eens een schep bovenop, met niet zelden 20 procent van de dagprijs. Dat maakt dat gezinnen die nu boeken op heel wat bestemmingen al tot meer dan 1.600 euro profijt doen."



Maar wat als je een reis naar Egypte boekt en een jaar later wil je daar helemaal niet meer naartoe? Of wat als er dan vele maanden later toch last minutes aan spotprijzen komen? Lees hoe de reisagentschappen dat oplossen in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!

Lees ook: Zoveel slaap heb je dus nodig voor een goede werkdag