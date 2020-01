Exclusief voor abonnees Ongezien euthanasieproces na overlijden Tine Nys (38) zet mogelijk hele systeem op de helling: 5 vragen beantwoord Douglas De Coninck

14 januari 2020

14u49

Bron: De Morgen 0 Met de juryloting start vandaag in Gent een opmerkelijk assisenproces. Drie artsen worden beschuldigd van moord omdat ze te onachtzaam te werk zouden zijn gegaan bij het toedienen van euthanasie aan de Sint-Niklase Tine Nys (38). De Morgen beantwoordt vijf vragen over dit proces.

Het lijkt een anachronisme, maar het is bloedernstig. Vanaf vandaag staan voor het assisenhof in Gent de Sint-Niklase huisarts Joris V.H. (59), zijn collega Frank D. (58) en psychiater Godelieve T. (67) terecht op beschuldiging van moord. Joris V.H. voerde in de avond van 27 april 2010 de euthanasie uit op de 38-jarige Tine Nys. Op haar vraag, uiteraard. En met een goedkeurende handtekening van de twee andere artsen, maar volgens zus Sophie Nys zijn meerdere voorwaarden uit de euthanasiewet van 2002 geschonden.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis