Ongezien: Duitse tankwagens brengen dagelijks duizenden liters drinkwater naar België als gevolg van droogte

18 oktober 2018

13u47

Bron: Belga 0 De droogte leidde tot ongewoon grensverkeer in de Eifel. Dagelijks brengen tankwagens duizenden liters drinkwater van het Duitse Monschau naar het Belgische Bütgenbach. Zo helpt het Duitse waterleidingbedrijf Perlenbach de gemeenten die in de Belgische Eifel liggen, een middelhoog gebied dat een onderdeel van de oostelijke Belgische Ardennen vormt.

Wegens de droogte beschikken de waterreservoirs in het Belgische Bütgenbach niet meer over voldoende water. Zoiets is nog nooit voorgevallen. Dagelijks wordt er zo'n 180.000 liter water over de grens gebracht om de Belgische reservoirs terug aan te vullen.



Aanvankelijk namen technische hulporganisaties en het Duitse Rode Kruis het transport voor hun rekening. Nu zorgt de Belgische civiele bescherming ervoor. "We tappen het water uit onze leidingen af en hevelen het dan over in de tankwagens", aldus Gerhard Schmitz, technisch manager bij Perlenbach.

Grensoverschrijdend actief

De Duitse waterwerken bevoorraden sowieso al districten in de Oostkantons. Nu komen daar nog eens 6.000 mensen bij. "Het is voor ons vrij gebruikelijk dat we grensoverschrijdend actief zijn", zei Schmitz. Mocht het water in het stuwmeer van Perlenbach schaars worden, kunnen we nog altijd terugvallen op het wateronttrekking- en verwerkingsbedrijf Nordeifel.



De Duitse stuwmeren van de Eifel zijn volgens het waterschap Eifel-Rur goed gevuld ondanks de lange droogteperiode sinds deze zomer.