Ongewoon sterfgeval in Hasselts huis blijkt moord op 30-jarige kapster HR

20 juni 2018

11u56

Bron: Belga, Het Nieuwsblad 0 Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar de moord op een 30-jarige vrouw in de Canadastraat in Hasselt. Het onderzoek begon na een ongewoon sterfgeval in een huis.

Zondag kwam een melding binnen over een ongewoon sterfgeval in een huis. Het leek er eerst op alsof een vrouw uit Afghanistan zich verhangen had, zo meldt Het Nieuwsblad. "Ze was kapster en ontving vrouwelijke klanten aan huis”, vertellen buren aan de krant. Toen de vrouw werd gevonden, zouden zowel haar man als diens neef in de buurt geweest zijn.

Mensen van de technische en wetenschappelijke politie van de federale politie trokken samen met een wetsdokter ter plaatse voor een uitgebreid sporenonderzoek. Op basis van hun vaststellingen bleek het om een misdrijf te gaan. Dinsdag is een verdachte door de onderzoeksrechter aangehouden, zo maakte het parket van Limburg woensdag bekend.

Verdachte opgesloten

De verdachte is dinsdag opgesloten op verdenking van moord. Het is nog niet duidelijk of het gaat om de man van het slachtoffer, of om zijn neef. De federale gerechtelijke politie van Limburg voert het verder tactisch onderzoek. "Politie en parket laten steevast op ieder ongewoon sterfgeval een screening uitvoeren. Deze screening gebeurt door een wetsarts, het gerechtelijk lab en een tactisch onderzoeker. Op deze manier worden ongewone sterfgevallen sneller ontmaskerd", legt persmagistraat Pieter Strauven uit.