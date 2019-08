Ongeveer de helft van de treinen zal rijden tijdens staking zaterdag avh

15 augustus 2019

11u20

Bron: Belga 20 Tijdens de staking van de onafhankelijke spoorbond OVS, zaterdag, zal ongeveer een op de twee treinen rijden. Dat meldt de NMBS. Zij betreurt dat “reizigers voor de tweede keer in een maand tijd de dupe zullen zijn van een actie van een enkele vakbond”.

De maatschappij werkte voor zaterdag een minimumdienstverlening uit op basis van het treinbegeleidingspersoneel dat heeft aangegeven te zullen werken. Daardoor zou 53 procent van de treinen rijden in vergelijking met de dienstregeling op een normale zaterdag.

Volgens de NMBS zullen de meeste treinen naar het muziekfestival Pukkelpop, naar de kust en naar de Ardennen rijden. Maar extra treinen naar de kust of naar andere toeristische bestemmingen, zoals die soms ‘s weekends worden ingelegd, zullen er niet zijn. Ook de IC-treinen Mol-Hasselt en Knokke-Brugge rijden niet. Andere IC-treinen rijden mogelijk minder frequent of stoppen niet in alle stations. Ongeveer de helft van de S-treinen en twee derde van de L-treinen zouden rijden.

Op de website van de NMBS staat al een algemeen overzicht van de verwachte hinder. Vanaf vrijdagochtend kunnen reizigers hun specifieke reisweg opzoeken via de online routeplanner van de spoormaatschappij.

De staking heeft overigens geen gevolgen voor de internationale treinen. De hogesnelheidstreinen Thalys, Eurostar en ICE rijden volgens het normale schema. Ook de Beneluxtrein Brussel-Amsterdam is operationeel. Internationale reizigers krijgen de waarschuwing dat hun aansluiting in België geïmpacteerd kan zijn, voor of na hun internationale traject.

Het wordt de tweede zaterdagse staking van de spoorbond OVS in minder dan een maand tijd. De vorige keer, op 27 juli, reden iets meer treinen: zowat drie op de vijf. Aanleiding van de acties is de problematische verlofsituatie van de treinbegeleiders.