Ongeveer 400 oproepen over corona en dieren naar gratis telefoonlijn van Gaia JG

14 april 2020

12u36

Bron: Belga 8 Zowat twee weken na de invoering van de gratis telefoonlijn van Gaia voor vragen over corona en dieren, heeft de organisatie ongeveer 400 oproepen geteld. Dat meldt directeur Ann De Greef. "We krijgen ook veel mails en onze website wordt 5.000 keer per dag bezocht", zegt ze.

"We zijn er, denk ik, in geslaagd de onzekerheden weg te halen", zegt De Greef. Met de gratis hulplijn wou de organisatie alle vragen van mensen kunnen beantwoorden over corona en dieren in deze crisisperiode. Vragen zoals ‘mag ik mijn hond nog knuffelen?’ en ‘kan mijn huisdier mij besmetten?’ worden elke werkdag tussen 9 en 17.30 uur beantwoord door medewerkers van Gaia.

"We krijgen ook nog veel vragen over adopties", zegt De Greef. Het is nog steeds mogelijk om dieren te adopteren bij asielen op afspraak, klinkt het.

Zwerfkatten

Er heerst wel nog veel onduidelijkheid rond zwerfkatten. Mensen weten niet of ze zwerfkatten nog mogen voederen en laten steriliseren. "We hebben gevraagd aan minister Ben Weyts (N-VA) om daar duidelijk over te communiceren", zegt De Greef. "Zwerfkatten mogen wel nog gevoederd worden en zeker nog gesteriliseerd. Anders zullen we na de coronacrisis met heel veel kittens zitten."

In Vlaanderen en Brussel wordt het zorgen voor dieren wel beschouwd als een essentiële verplaatsing, maar in Wallonië is dat niet zo. De Waalse minister van Dierenwelzijn, Céline Tellier (Ecolo), kent volgens De Greef, de situatie op het terrein duidelijk niet.

“Wie zwerfkatten in Wallonië gaat laten steriliseren, kan daar een boete voor krijgen”, zegt De Greef. Dit zou na de crisis voor veel kittens en problemen kunnen zorgen. Daarom roept Gaia de Waalse minister van Dierenwelzijn op om haar communicatie aan te passen.